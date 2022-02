Reportó Tamaulipas 109 temblores en la última década sin ser zona sísmica

La información recopilada en el catálogo de sismos indica que San Fernando se coloca como el municipio con mayor actividad sísmica en los últimos 10 años al presentarse 27 temblores. Le siguen Miguel Alemán con 26 y Ciudad Mante con 15.

DOS SISMOS EN LO QUE VA DE 2022

Entre los movimientos telúricos con mayor intensidad se encuentra el ocurrido el 30 de noviembre de 1992 en Aldama y del 23 de agosto de 1993 en Ciudad Mante, ambos alcanzaron los 4.8 grados. Un temblor de 4.6 grados se registró en Matamoros el 23 de febrero de 2018 y el 7 de enero de 2021 en Ciudad Madero se reportó otro de 4.4 grados.

En 2021 se produjeron 14 movimientos sísmicos en la entidad. En los que va de este 2022 se han presentado dos sismos, ambos en San Fernando: el 27 de enero de 3.2 grados; y el del 17 de febrero, de 4.1 grados. El año con mayor actividad telúrica en Tamaulipas en la última década ha sido el 2014, con 33 temblores.

El catálogo del Sistema Sismológico Nacional comienza su registro en 1900, de ese año a la fecha en el estado se han reportado 128 sismos.

"LOS SISMOS, IMPERCEPTIBLES Y POCO FRECUENTES

"Si bien es cierto que Tamaulipas no se encuentra en una zona sísmica, no significa que no puedan presentarse temblores. El geólogo Óscar Izaguirre Ávila explica que las placas tectónicas del planeta son dinámicas, donde pueden moverse, acomodarse, o chocar, de ahí que se produzcan los sismos.

En entrevista con EL SOL DE TAMPICO, Izaguirre Ávila añade que la Sierra Madre Oriental es un elemento tectónico que influye en la generación de movimientos telúricos.

"La Sierra Madre tiene rocas con más de 250 millones de años y hace 80 millones de años, aproximadamente, comenzaron sus movimientos y la empezó a elevar. Ya no tiene tantos movimientos como hace millones de años, pero de repente hay acomodos de gran bloques de roca. Por eso se generan las ondas sísmicas".

Agrega que para la zona noreste del país se trata de sismos en el mayor de los casos imperceptibles y que tienen una frecuencia muy eventual, esto en comparación con la zona del pacífico, donde pueden llegar a presentarse entre dos a cuatro temblores por día.