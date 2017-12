Reportan otro robo de medidor

Un ama de hogar de 50 años de edad habitante de la colonia Aztlán, denunció ante las autoridades investigadoras que el pasado jueves siendo las 14:00 horas, se dio cuenta que no tenía energía eléctrica y al revisar se percató que la mufa no tenía el medidor por lo que se dirigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a reclamar por el corte sin adeudo, pero fue informada por el personal que ellos no tenían ningún reporte por tal motivo le expresaron que fue víctima del robo de medidor pero tenía que exponer la denuncia formal, posteriormente se le repondría el servicio.