Reporta magisterio 90 contagiados

"No hay fecha para el regreso a clases presenciales" y agregó que no existe ningún comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas para que 54 mil estudiantes de nivel básico y 3 mil 600 docentes retornen a las aulas.

"No tenemos ningún comunicado oficial. Ayer, anduvo circulando un documento por ahí, no trae firma de nadie, ni sello, no es oficial, nosotros los CREDES no tenemos ninguna información oficial", dijo.

Expresó que en Tampico prevalece el Semáforo Epidemiológico "Rojo" además de que hay casi 90 trabajadores de la educación entre personal docente y administrativo contagiados de Covid, por lo que no se puede regresar a clases presenciales porque se expondría a los estudiantes.

"Nosotros tenemos un total del 10 de enero al día de ayer un informe de 69 maestros que han estado enfermos, otros están en pleno momento del Covid, y otros que ya están saliendo. Otros que nos están reportando, son 69 al día de ayer... Tenemos otros 19 administrativos, y otros intendentes en total son 90 reportados hasta ayer... Las condiciones no están dadas, dificulta regreso a clases Presenciales, no hay fecha".

Gallegos De la Fuente expresó que las clases para estudiantes de nivel básico se mantienen a distancia para prevenir riesgo de contagios de Covid-19.