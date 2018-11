Renuncia supervisora de elecciones tras lanzar gritos a votante

San Antonio, Tx.- Una supervisora de elecciones del estado renunció al cargo luego de que se difundiera un video lanzando gritos a una votante de origen afroamericano.



Lila Guzmán amenazó a la mujer con llamar a la Policía argumentando que la votante estaba confundida sobre el lugar donde debía votar.

La supervisora de elecciones del condado de Williamson, Lila Guzmán, renunció a su puesto en un lugar de votación en Round Rock, TX.

A @WilcoElections supervisor and judge has resigned following an incident in which she was caught on camera screaming at a confused voter. A woman who recorded the video was shocked at the judge's behavior -- and so was her boss. https://t.co/fKYKHHkaTC @KVUE pic.twitter.com/j3v25VooFe