Renuncia funcionario estatal

San Fernando, Tam.- El Presidente del Consejo Distrital de Desarrollo Rural –CDDR- Juan José Galván García, presentó su renuncia al cargo que ocupó en los últimos dos años.

Sobre este tema el ex funcionario estatal, aseguró que se retira de la función pública por motivos de carácter personal y de salud.

"Fue un honor que me hayan conferido esa representación, pero ya no era posible seguir atendiendo las obligaciones del Consejo Distrital de Desarrollo Rural, le deseo el mayor de los éxitos a quien sea designado en mi sustitución", aseguró el ex funcionario público.

Galván García, ocupó por espacio de dos años la presidencia del CDDR, donde realizó una labor eficiente en la atención de las problemáticas del sector productivo en los municipios de Burgos, Méndez, Cruillas y San Fernando, buscando en todo momento las mejores respuestas de las instituciones para beneficio de los productores y sus familias.