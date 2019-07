RENUEVAN ATAQUE

Tras la salida de tres de sus principales delanteros el Atlético Reynosa está renovando su ataque.

El técnico Gastón Obledo quiere gente de su confianza y por eso trajo a José Lorenzo Hernández Ávalos, a quien dirigió durante varios torneos en Monarcas Morelia. El futbolista oriundo de Culiacán, Sinaloa se reportó desde el primer día de la pretemporada mostrando ese compromiso y esas ganas de ser titular en su nuevo club. Lorenzo no es un nueve fijo, se trata de un delantero con mucha movilidad, buena técnica y remate pero sobre todo asistidor.

La juventud es otra de las ventajas ya que apenas tiene 20 años. Toda su formación la hizo en Monarcas Morelia, llegó a las Fuerzas Básicas desde la Sub 15, luego Sub 17 y Sub 20 alternando con la Liga Premier (Segunda División).

En su último torneo en la Premier participó en 7 partidos y marcó 2 goles ya que sus constantes llamadas a la Sub 20 no le permitieron tener regularidad.

El Atlético pudo mantener en sus filas a Kevin Chaurand y a José Vázquez pero los dirigentes van por otro par de atacantes, esto luego de que se les cayó la contratación de José Gurrola, quien al parecer ahora jugará en la Liga Mx con los recién ascendidos Bravos FC Juárez.