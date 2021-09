Renueva Amadeo Zazueta su ilusión

El parador en corto regresa renovado, luego de perderse prácticamente el último mes de la temporada pasada y los Playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico a causa de una apendicitis.

"Llego con mucha ilusión, el año pasado fue muy difícil para mí, ya que terminé con lo de la apendicitis y al ver a mi equipo en los Playoffs y no poder aportar, ni siquiera estar animando porque estaba en la casa, fue algo difícil", platicó Zazueta.

"Fue difícil al principio cuando supe que me tenía que operar, veníamos de la gira, me sentía malísimo, no tienen idea de cómo me sentía en el avión, ese día pensé que iba a ir al hospital, que me iban a poner un medicamento y me iba a venir a jugar, pero me dijeron que me tenían que operar y en ese momento lloré un poco, sí fue difícil porque estaba teniendo un buen año y sentía que el equipo iba a llegar muy lejos".

Para el infielder sinaloense, si Charros quiere aspirar a ser protagonista y pelear por el título de la LMP, una de las claves será mantener la unión en el equipo.

Los albiazules sostuvieron un interescuadras en el Estadio Panamericano, destacando cuadrangulares de Rigo Terrazas, de dos carreras, y uno solitario del refuerzo cubano Félix Pérez.

"Veo bastante compromiso de algunos de los peloteros para este año y de mi parte he estado trabajando muy fuerte en mi casa, quiero que este año sea un gran año para todos, he visto a varios de mis compañeros que vienen físicamente mejor y con más ganas", apuntó Amadeo.

¿Y Villanueva?

Los Charros tuvieron su cuarta práctica en el Estadio Panamericano y si bien no hubo novedades en cuanto a incorporaciones, siguen esperando a Christian Villanueva.

El club informó que Villanueva y otros jugadores de cuadro reportarían entre domingo y lunes, y según la directiva albiazul, el tercera base tapatío quedó en llegar desde el pasado lunes, pero no se ha presentado a los entrenamientos.