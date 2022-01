Remonta y gana

El line up de Montes Martínez se mantuvo encendido en el quinto inning para volverle hacer daño a la serpentina de Alex Arredondo, que terminó por cargar con el descalabro. Con dos out en la cuenta llenaron la casa y Alan Wilburn no desaprovechó la oportunidad para limpiar las almohadillas con oportuno doblete y de esta manera sumar cuatro producidas en su cuenta personal.

Sergio Martínez fue el abridor por Montes Martínez pero se fue sin decisión y en acciones de relevo Fernando Gallegos mantuvo la tónica al no permitir daño de Boston para quedarse con la victoria sobre su guante.