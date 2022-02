Remonta Pumas ante León y termina con mala racha

Los Pumas también gozaron del Súper Domingo.

El cuadro del Pedregal salió del bache que vivía en el Clausura 2022, lució sólido y venció 2-1 al León, en un duelo en el que tuvo que venir de atrás para llevarse el resultado.

La Fiera tomó dormido al cuadro local pues en menos de dos minutos ya había generado par de jugadas de peligro, que incluyó un remate al poste por parte de Jean Meneses.

Al 20´, la visita de fue al frente tras descolgada de Víctor Dávila quien aguantó un par de tibias marcas de los auriazules, para ceder a la llegada de Santiago Colombatto, quien firmó el 1-0.

El tanto en contra levantó al equipo capitalino pues los Pumas se volcaron al frente y cuatro minutos después lograron la igualada luego de una pared entre los brasileños Diogo de Oliveira y José Rogério, que aprovechó la asistencia sellando el tanto con un remate a la base del poste.

Después de un par de jugadas de peligro por parte de los visitantes, que Alfredo Talavera lució para salvar, los dirigidos por Andrés Lillini tomaron la ventaja con un cabezazo de Arturo Ortiz, quien se elevó tras un tiro de esquina para poner el esférico en la red para hacer estallar a la afición, que contó con la presencia del ex capitán Darío Verón.

León se complicó el complemento pues al minuto 50´, y después de que el VAR entrara en acción, el silbante Guillermo Pacheco echó al atacante Fede Martínez, dejando a la visita con 10.

La expulsión le bajó el ritmo al juego pues por un lapso de 20 minutos hubo más futbolistas en el piso que acciones de gol. Éstas volvieron en la recta final del partido, cuando Lillini mandó al campo a Juan Dinenno aprovechando la superioridad numérica.

El "Comandante" peleó, sobre todo por la vía aérea, y estuvo cerca de marcar con la testa al 75´.

Sin embargo, Alan Mozo emparejó el duelo en número de jugadores, pues fue expulsado al 82´. El silbante se llevó la rechifla de la tribuna y el reclamo airado de los auriazules por no ir al VAR.

La paridad le dio un último aliento al León, que se quedó a centímetros de empatar el duelo con una tijera de Santiago Ormeño al 90´ y con un cabezazo de Dávila que se estrelló en el travesaño.

Los felinos, que rompieron una racha de dos descalabros, aguantaron la ventaja por lo que llegaron a 9 unidades colocándose a 2 del líder Puebla.

León de momento se estancó en el sitio 12 con 5 puntos.

LILLINI NO ENTRA EN POLÉMICA

El técnico de Pumas Andrés Lillini no quiso entrar en polémica con la actuación del silbante Guillermo Pacheco, quien expulsó a un par de futbolistas en el Pumas ante León, pues consideró que ya es una constante que el club sufra por el arbitraje. "Yo no puedo hacer justicia por mi voz, soy el entrenador, y hay gente por encima mío que se encarga de esas cosas, no creo que podamos resolver cosas que se manifiestan por errores técnicos "Sabemos que jugamos con una decisión o dos en contra, así ha sido. Tenemos que seguir para adelante, no sólo nosotros. Estamos formados en este club para la adversidad", dijo en conferencia.

VERÓN A LA TRIBUNA

Los aficionados de Pumas no olvidan a su último gran ídolo. Darío Verón aprovechó su visita al País para presenciar el duelo entre el Club Universidad y León en el Olímpico Universitario, algo que vivió desde la principal barra del equipo. El paraguayo fue escoltado por los líderes de la Rebel hacia el Pebetero, donde vio por algunos minutos el compromiso de la Jornada 5. El ex capitán auriazul arribó al estadio cerca de las 11:40 de la mañana y por más de 15 minutos estuvo repartiendo fotos y autógrafos a los seguidores.