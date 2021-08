Relatará su historia

Por lo pronto, indicó, espera reunirse con la producción de este proyecto para empezar la búsqueda de las actrices que le darán vida en diferentes etapas de la historia, que incluirá aspectos personales y artísticos.

"Creo que pronto nos vamos a juntar con la gente que está organizando todo esto, el productor, para ver ya el casting de quiénes serán las Yuris de diferentes edades. No he hablado mucho de eso porque si no tengo los pelos en la mano, no puedo decir mentiras: ´creo que en enero´. No, no depende mí", indicó Yuri.

La cantante anticipó que el papeleo previo al proyecto quedó listo.

"Los contratos ya están firmados", dijo.