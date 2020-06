Reiteran llamado a tener cuidado

Matamoros, Tam.- "De contagiarnos de Covid cualquiera que no tome las medidas pertinentes puede sufrir de este virus y si el sistema inmune se encuentra comprometido la situación empeora y más si se le añade que haya padecimientos crónico-degenerativos", señaló el coordinador del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), Carlos Alberto Carrillo Garza.

Por lo anterior es que recomendó a grupos de riesgo cuidarse de contraer Covid; en este grupo se encuentran los pacientes de VIH, con quienes se ha batallado un poco para que se cuiden de contraer el coronavirus ya que muchos de ellos y a estas alturas no creen que la enfermedad exista y sobre todo que a ellos les va a pasar. Comentó que afortunadamente los pacientes de VIH que toman sus medicamentos como debe ser, están controlados pero aún así hay que cuidarse mucho para no contraer la enfermedad pues en determinado momento no se sabe la reacción de un cuerpo ante el embate del virus.

Carrillo Garza mencionó los grupos de riesgo son los pacientes de VIH, los que padecen diabetes, hipertensión, obesidad, y los que han recibido tratamientos contra el cáncer, entre otros.

Explicó que gracias a los antivirales que toman los pacientes de VIH sus defensas están altas y por ello es que no se ha tenido un solo paciente combinado de VIH y Covid que sea positivo. Aclaró que han tenido pacientes que les han dicho que son portadores de coronavirus, se les han hecho las pruebas que han salido negativas y a otros se les ha dejado en cuarentena, pero cero casos hasta el momento.