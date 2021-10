Reinicia boxeadores sus entrenamientos

El "Tachidito" mencionó que con el apoyo de Aristeo Soto, los entrenamientos se llevan a cabo por lo pronto en una casa particular, aunque si alguno de los que desean entrenar no puede aportar una cooperación no se le exige.

Menciono que en el 2021 esperan que las autoridades municipales les apoyen para mejorar las condiciones en que entrenan las niñas y los niños ya que no cuentan con energía eléctrica ni alumbrado público en el lugar que sería el apropiado para sus entrenamientos.