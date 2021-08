Regreso a clases presencial sólo en 19 municipios: CDV

Cd. Victoria, Tam.- El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio a conocer el protocolo para el Regreso a Clases Presenciales a partir del 30 de agosto próximo, serán 19 municipios que se encuentran en semáforo Verde, Amarillo o Naranja los que podrán participar, mientras que escuelas en los 24 municipios restantes podrán hacerlo voluntariamente dependiendo de las condiciones para cada plantel.

"Será de una manera segura, progresiva y muy especialmente voluntaria; si bien es cierto que se dio a conocer que a nivel nacional los padres de familia tenían que firmar un documento para poder permitir que sus hijos ingresen a las escuelas en Tamaulipas eso no es un requisito, no tendrán que firmar absolutamente nada, es totalmente voluntario", destacó el mandatario estatal, "- además - no van a estar llegando los niños al cien por ciento – a los salones de clases –".