Regreso a clases en municipios "verdes"

Cd. Victoria, Tam.- Sólo aquellos municipios que se encuentren en semáforo epidemiológico en Verde o Amarillo podrán regresar a clases presenciales a partir de este treinta de agosto, dio a conocer el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no obstante, aún se afinarán detalles para esto como un programa de rehabilitación y acondicionamiento de planteles escolares.

"El lunes vamos a tener una evaluación, no me quisiera adelantar a hacer la evaluación... lo que puedo anticipar es que de entrada sí las ciudades que estén en Verde o en Amarillo vamos a darle, las otras vamos a analizar", mencionó el mandatario estatal en rueda de prensa este viernes en esta capital, "sé que hay muchas ansias de muchos de regreso a clases, hay muchos otros que están preocupados porque la nueva cepa Delta es muy contagiosa, se están infectando nuestros niños y jóvenes por diferentes motivos, uno por la nueva cepa y otro porque realmente no están vacunados".