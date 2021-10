Regresarían cientos de policías a Austin

Según la ley, si una ciudad recorta su gasto policial, no puede aumentar los impuestos a la propiedad.

La lucha por la Propuesta A se perfila como un referéndum sobre el nuevo enfoque reducido de la vigilancia policial de Austin, y una prueba para la ciudad principal más liberal de Texas en medio de una oleada de homicidios.

Los gritos de "desfinanciar a la policía" en las protestas avivaron las guerras culturales nacionales cuando varias ciudades importantes recortaron sus gastos policiales de una forma u otra. En ninguna parte del país los recortes fueron tan profundos como en Austin, la única ciudad importante de Texas que recortó enormes sumas de su presupuesto policial, aunque sea temporalmente.

Entre los resultados se encontraba una ley estatal que castiga a las ciudades que recortan el gasto policial y ahora una campaña de petición que podría obligar a Austin a gastar millones más en la vigilancia por tiempo indefinido.

Los líderes de Save Austin Now, un grupo que impulsó con éxito un referéndum que restauró la prohibición de la ciudad sobre los campamentos para personas sin hogar en mayo, forzaron el problema al reunir suficientes firmas para agregar la Proposición A a la boleta electoral de noviembre, apostando a que los residentes de todo el espectro político forzarán a la ciudad funcionarios para contratar más agentes a medida que aumentan los homicidios junto con los tiempos de respuesta de la policía.

Austin, como casi todas las ciudades importantes de EE. UU., Ha visto más homicidios durante la pandemia de COVID-19, que los expertos en delitos han especulado que se debe en parte al estrés y la ansiedad económica causados por la pandemia. Austin ha registrado 61 homicidios en lo que va del año, lo que resultó en la tasa de homicidios más alta de la ciudad en dos décadas, pero otros tipos de delitos han disminuido.

En promedio, un oficial de policía de Austin tarda un minuto más en llegar a la escena de una llamada de alta prioridad que el año pasado.

"Tenemos un (concejo municipal) que simplemente no ha demostrado ningún respeto por la seguridad pública", dijo Matt Mackowiak, cofundador de Save Austin Now y presidente del Partido Republicano del Condado de Travis. "El consejo no va a hacer esto por su cuenta".

Los opositores han dicho que la medida significaría un desastre para las finanzas de la ciudad: más de un tercio del presupuesto ya está dedicado al Departamento de Policía de Austin. Más policías significarían menos bomberos, médicos y bibliotecarios, dicen.

"Sabemos que llevaría a recortes consecuentes en otras cosas que nos importan", dijo Laura Hernandez Holmes, gerente de campaña de No Way sobre la Prop A. "Necesitamos tener una conversación sobre la reforma integral de seguridad pública, y esta no es la manera de hacerlo ".