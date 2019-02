Regresan ambulantes a la Madero; rompen la regla

En pleno Día del Amor y la Amistad comerciantes en pequeño de puestos fijos y semifijos adheridos a la Federación de Trabajadores de Río Bravo de la CTM decidieron romper la reglas e indicaciones del Municipio, y tras no vender una sola flor en el estacionamiento de lo que fuera la frutería Gaval, se plantaron en plena avenida principal Francisco I. Madero frente a la primaria licenciado Benito Juárez.

El líder de los comerciantes en pequeño Salvador Pedraza ya lo había anticipado a través de las páginas de este medio de comunicación, que no se quedarían en el estacionamiento porque ahí no venderían nada, y hoy hacen realidad la amenaza de que se iban a colocar por la Francisco I. Madero como lo han hecho desde hace muchos años.

Al encontrarse ausente y no contestar el teléfono el Secretario general, abordadas varias de las vendedoras que pertenecen al mismo sindicato, no dejaron de mostrar el temor de que en cualquier momento puedan ser desalojados toda vez que les dijeron que ahí no los querían ver, entre tanto siguen vendiendo reportando buenas ventas en lo que va de este día.