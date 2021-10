Regresa la fiesta brava

Hoy la Plaza de Toros Nuevo Progreso abre sus puertas a la afición después de 19 meses sin festejos.

En la tarde inaugural de la temporada de reactivación 2021 se lidiará un encierro de José Garfias por los toreros jaliscienses Mauro Lizardo, Óscar Rodríguez y Julio de la Isla, y por los diestros de Aguascalientes: Gerardo Adame, Diego Sánchez y José María Hermosillo.

"Es una corrida muy bonita, muy seria, con edad, con trapío y con kilos. Al ser una gran ganadería pueden salir toros importantes que pueden ayudarnos al triunfo a mis alternantes y a mí", comentó Rodríguez.

"Siempre ha existido esa rivalidad con los toreros hidrocálidos, son muy buenos toreros, pero yo creo que a los de Jalisco no se nos había dado el trato que merecemos como toreros de casa. Ahora que esta administración de la empresa nos está haciendo el favor de tomarnos en cuenta, no nos queda más que aprovechar la oportunidad y justificar el porqué nos incluyeron en el cartel. Se va a notar mucho la rivalidad de Guadalajara y Aguascalientes".

Ante la falta de exponentes tapatíos en la Fiesta Brava, "El Sevillano" señaló la relevancia que tiene el festejo.

"El estandarte de Jalisco está libre y cualquiera que salga a querer hacer las cosas bien puede ponérselo por bandera y decir: ´yo soy el torero de Jalisco y quiero representar a mi tierra´. Va a ser muy importante que los que vamos a torear, hagamos eso para que Jalisco tenga representación en los carteles de todas las ferias", destacó.

El aforo permitido para el festejo taurino es del 30 por ciento de la capacidad, es decir, poco más de 5 mil asistentes.

"Van a ver un espectáculo de primer nivel por el encierro que está bien presentado y por los toreros que vamos a salir a darlo todo. Será una gran tarde y necesitamos de su apoyo y asistencia en los tendidos", añadió.

Luce ´El Sevillano´ nueva imagen

Óscar Rodríguez ha tenido una exhausta preparación en su retorno a los ruedos que hoy verá cristalizada en su primera actuación en la Plaza de Toros Nuevo Progreso como matador.

La última vez que "El Sevillano" se vistió de luces en el coso de Guadalajara fue en enero de 2006 durante su despedida de novillero, dos semanas después después tomó la alternativa en El Grullo, Jalisco.

"Llevo soñando 15 años con esta tarde. El proceso lo he disfrutado mucho, sé que también disfrutaré la tarde y espero también hacer disfrutar a la gente con mi toreo.

"Estoy muy contento, muy emocionado y con mucha ilusión. Cumplir un sueño más que es presentarme como matador de toros en mi tierra, es para tener el ánimo por las nubes", reconoció Rodríguez.

En los últimos años, el torero se ha mantenido ligado a la Fiesta Brava como director de la Academia Municipal Taurina de Guadalajara.

"Siempre ha estado esa pequeña llamita dentro de uno, pero en los momentos de marea baja hasta uno duda si ya es tiempo de dejarlo o no, gracias a la familia, a amigos, y a ganaderos que siempre han confiado en mí y en mi tauromaquia son los que me han impulsado a no tirar el arpa y a estar en constante preparación en ganaderías".

Un mes atrás, Óscar Rodríguez "El Sevillano" triunfó en su presentación en España en un festejo en Murcia.

"Para ese festejo me preparé en cuerpo y alma y dio la pauta para que me tomaran en cuenta en Guadalajara. Llego también en mi mejor momento físico, he perdido cerca de 38 kilos, estoy muy fuerte ahorita, tengo mejor condición y estéticamente no soy el mismo gordito que se veía mal vestido de luces. Eso influyó en que la gente empezará a verme con otros ojos y a impulsarme en mi preparación", mencionó.