Registran municipios una intensa granizada

Cd. Victoria, Tam.- La noche de este viernes se registró intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica y granizo en municipios del centro y sur del estado como Villagrán, Hidalgo, Güémez, Victoria, Llera, Casas, Ciudad Madero y Altamira; en el caso de esta capital varios sectores reportaron caída del servicio eléctrico.

"He estado en constante comunicación... pero hasta ahorita no ha habido algún reporte de alguna afectación o algo; estamos trabajando con lo que nos mandan del 911 y hasta ahorita no han reportado nada", informó durante los primeros minutos del paso de la tormenta el director de Protección Civil municipal, Juan Fernando Caballero Rodríguez, "supe que en algunos sectores – no hay electricidad –, estoy corroborando el dato con los compañeros de la CFE para que nos informen bien cuantos sectores... y en cuanto quedarían".