Registra Victoria 8 casos de quemaduras por pirotecnia

Cd. Victoria, Tam.- Hasta este 31 de diciembre se registraron ocho casos de lesiones y quemaduras en menores por el uso de pirotecnia sin la supervisión de un adulto, se trata de dos casos graves y seis de menor importancia, tanto en Victoria como en comunidades foráneas, los cuales fueron atendidos en el Hospital Infantil.

"Hasta ahora tenemos una casuística de ocho casos de niños que han venido por afectación por ese tipo de artefactos, cinco han sido externos, no son de la ciudad, pero vienen de algunos ejidos aledaños y tres de la ciudad", reveló el encargado de Despacho del Hospital Infantil, Ricardo Ávila Reyes, "este 24 y 25 realmente no es tanta la quema de artefactos o artificios pirotécnicos, son el 31 y desafortunadamente es una tradición que no podemos evitarla, muy arraigada".