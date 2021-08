Regaño a jóvenes por no vacunarse

"Me he enterado que hay muchos jóvenes que no acudieron a vacunarse porque en su municipio no estaban aplicando dosis de la marca que ellos querían; y que ahora, por su desidia, se quedaron sin vacunarse, y tendrán que ir como rezagados en las próximas fechas de vacunación", expuso el mandatario estatal en sus redes sociales .

Les pidió "tomen el ejemplo de sus abuelitos y de sus padres, quienes -sin importar que vacuna fuera- asistieron en tiempo y forma a vacunarse". Agregó el mandatario estatal que la tercera ola de contagios es una realidad, "y es nuestra responsabilidad vacunarnos para disminuir los contagios".

El gobernador acompañó su mensaje con un "meme" donde destaca la frase: "Todas las vacunas contra covid-19 autorizadas son efectivas", y aparecen los dibujos de un joven con los ojos escurriendo llanto, que dialoga con un adulto, ante quien lamenta: "¡No alcancé la Pfizer! Si no es esa vacuna, no me pienso vacunar". Su interlocutor responde: "Ya me vacuné con la AstraZeneca, que fue la que me tocó. Ahora toca seguir aplicando las medidas de sanidad".

Nuevo León ocupa el tercer lugar en contagios y defunciones entre las entidades del país, sólo superado por la Ciudad de México y el Estado de México. Este domingo, Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría Estatal de Salud, dio a conocer que en las 24 horas previas se contabilizaron mil 230 contagios para un acumulado de 224 mil 642 desde el inicio de la contingencia sanitaria en marzo de 2020.