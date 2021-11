Regaña AMLO a titulares de Ssa e Insabi por desabasto de medicinas

Frente a prácticamente todos los integrantes de su Gabinete, el Mandatario federal advirtió que nadie puede dormir tranquilo, mientras las medicinas no lleguen a quienes las necesitan.

"Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para Alcocer: yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender enfermos", sentenció.

Las expresiones del Jefe del Ejecutivo se registran luego de decenas de protestas, denuncias y quejas de pacientes del sector salud, por la falta de medicamentos y, en particular, de los fármacos para atender a menores con cáncer.