Refuerza Jalisco seguridad tras masacre en Michoacán

"Quiero decirles que la presencia se ha reforzado, que no hay ningún riesgo identificado para la población civil", dijo el mandatario.

"A los habitantes, a los ciudadanos de los municipios de Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, la Manzanilla, les decimos que hay que estar tranquilos, seguir con nuestras actividades normales".

Desde Casa Jalisco, donde esta mañana se llevó a cabo una reunión del Gabinete de seguridad, Alfaro dijo que, además de coordinarse con autoridades federales, sostuvo comunicación con su homólogo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con quién dijo existe actualmente trabajo conjunto en materia de seguridad.

"Hablé temprano en la mañana con el señor Gobernador de este estado vecino de Jalisco para decirle que cuenta con nosotros en todo lo que podamos hacer", agregó Alfaro.

"Vamos a mantener informada a la población, pero sí me parece fundamental que todos entendamos que ante hechos tan lamentables y terribles como los que vimos en este estado vecino, nosotros tenemos que seguir con nuestra ruta, mantener presencia, estar atentos y sobre todo no caer en la tentación del miedo o de tomar medidas que en este momento no son necesarias".

Ayer domingo un comando armado irrumpió en un velorio, tomó como rehenes a varias personas y las fusiló en la vía pública, dejando un saldo extraoficial de 17 personas muertas.

El Municipio donde ocurrió la masacre se encuentra a 11 kilómetros de Mazamitla, localidad catalogadoa como "Pueblo Mágico".