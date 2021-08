Redobla Comapa asedio contra CFE

Además de solicitar una revisión al proceso de facturación del servicio al considerarlo como ´excesivo´; Comapa Victoria paga mensualmente en promedio ocho millones 800 mil pesos de los casi diez millones 200 mil pesos que CFE factura a el organismo público descentralizado del Municipio.

"El orden del adeudo es cerca de 81 millones en números cerrados ante Comisión Federal, no es algo que se haya generado en meses para acá, estamos hablando cerca de treinta meses, en donde desde esas fechas han estado haciendo algunas reuniones pero nunca ha habido un acuerdo para llegar a una medición justa", ante la proximidad con el fin de la actual administración tocará a la siguiente dar seguimiento a estos adeudos.

Rivera Rodríguez anunció nuevas medidas en contra del superintendente de la CFE Loth Mendiola, aunque no aclaró ante qué autoridades habrá de presentarse, "yo quiero que lo destituyan porque no puede haber funcionarios tan negligentes, no puede estar en la comodidad de un escritorio dictando medidas, a parte erróneas, afectando a la población siendo que hay disposiciones federales".