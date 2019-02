Recuperan historia de don Alejo Garza

Cd. Victoria, Tam.- El escritor Ricardo Vilbor y el artista gráfico Max Vento recuperaron la historia de don Alejo Garza Tamez para recrearla en formato de novela gráfica y llevarla al mercado europeo, para destacar las virtudes del hombre común y ordinario sin hacer una apología a la violencia o a la narcocultura mexicana, indicó el escritor valenciano.

"Todo empezó hace 8 años cuando el escritor Arturo Pérez-Reverte escribió un artículo sobre la muerte de don Alejo; hay algo que dice al principio y que me gusta mucho: que hay historias que alientan la virtud o cierto tipo de ella, y el que se sepa bien esta historia muy bien y se alegra, y al que no pues que le vayan dando", dijo en entrevista telefónica para El Mañana el escritor y profesor de Lengua Española y Literatura, Ricardo Vilbor.

"A mí me llegó y lo que hice fue ponerme a buscar información", comentó.

Con la poca información que existía en internet se dio a la tarea de recrear la vida de don Alejo, quien en la obra es llamado Alejo García, hasta el momento en que perdió la vida la madrugada del 14 de noviembre de 2010.

"Empecé a imaginarme un pasado, una familia de don Alejo, porque a mí realmente lo que me interesa no es tanto el enfrentamiento armado en sí sino qué vida, qué decisiones ha ido tomando un hombre para que lo lleven al punto de no querer agachar la cabeza frente a unos narcos".

-

DE FAMA MUNDIAL

La historia de don Alejo Garza recorrió el mundo cuando se supo que un grupo armado que operaba en la zona le había dado 24 horas para desalojar su rancho en Padilla.

El empresario regiomontano despidió a sus trabajadores para quedarse solo en su rancho, esperando. Esa madrugada llegó un grupo de unos 20 sujetos armados quienes lo enfrentaron por espacio de varias horas; cuatro de los agresores perdieron la vida y dos más quedaron heridos. Don Alejo fue encontrado a la mañana siguiente al interior de su finca junto a una ventana, aún sujetando un rifle.

"Para mí don Alejo es un símbolo universal y creo que muchas personas de a pie, ciudadanos normales y corrientes nos sentimos identificados; leí en ese momento mucho sobre todo lo que ha pasado en México y he intentado ser respetuoso, teniendo en cuenta que vivo muy lejos y no he vivido nada así", dijo Ricardo Vilbor.

Espera que su obra sea traída al mercado mexicano donde desea adaptar los diálogos con regionalismos de la zona. La obra será presentada al mercado franco-belga y posteriormente será llevada a España, "pero mi sueño es que se publique en México".