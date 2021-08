Recuerda Veiga el Verano del 2001

En el Torneo Verano 2001, el Monterrey fue tercer lugar general con 28 puntos y avanzó a la Fiesta Grande por primera vez en la era de los torneos cortos en un hecho que se festejó, pues no había clasificado desde la Temporada 1995-1996.

Tras esa clasificación, el Monterrey se vino en picada y peleó el descenso en el Verano 1999 antes de resurgir y pelear de nuevo entre los mejores.

"Me acuerdo que la gente se quedó muy contenta (al clasificar en el Verano 2001), la gente no lo creía y a parte Monterrey también venía de estar peleando el descenso y ahí nosotros llevamos el equipo a hacer bastantes puntos, el equipo anduvo mejor en la tabla general y aparte clasificamos", recordó el ex Rayado Argemiro Veiga.

Hoy las cosas son distintas. Con el tiempo llegaron los campeonatos, que incrementaron la exigencia de la afición, que ahora con nuevas generaciones acostumbradas a ganar, no toleran quedar fuera de una Liguilla.

"Después de ahí Monterrey empezó sólo a mejorar, mejorar y mejorar y hoy Monterrey es una potencia", dijo.

"Hoy (la Liguilla) es algo que tiene que pasar, Monterrey si no califica es que el equipo no está bien, la verdad y ya la gente ya no acepta el no calificar, cambió mucha la mentalidad del Monterrey, de equipo grande".

Veiga señaló que el respaldo que tienen los Rayados ha sido vital para ese crecimiento.

Aquella fue la primera Liguilla de las 22 que ha disputado el Monterrey en torneos cortos, aunque terminó pronto con una eliminación en Cuartos de Final contra el Pachuca.

Sin embargo, con el paso de los años, los Rayados obtuvieron cuatro títulos de Liga entre el 2003 y el 2019, y con el entrenador Javier Aguirre, su verdugo en el Verano 2001, siguen en la pelea por un nuevo campeonato.