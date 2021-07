Recuerda sus vivencias

Omar Esparza es recordado por ser uno de los jugadores campeones del mundo de la Selección Sub 17 en Perú 2005.

El lateral derecho, surgido de las Chivas, se coronó como rojiblanco en el Apertura 2006, donde vivió un sinfín de aventuras con sus compañeros, con quienes se jugaba bromas que no siempre terminaban bien para él.

SIN LUGAR PARA COMER

"Un día antes del juego ponían la lista en el vestidor a los jugadores que iban a concentrar. El técnico era (Xabier) Azkargorta, pega la lista y ahí estaba mi nombre, pues yo bien emocionado porque iba a debutar (Apertura 2005). Llego al hotel temprano para cenar, y no sabía que había lugares asignados, y me dice uno: ´siéntate, ahí está desocupado´, llega alguien y se sienta encima de mí: ´disculpa no te vi´, me cambio de lugar y lo mismo, pues me tuve que esperar para ver qué silla me tocaba. En el camión me hicieron la misma".

¿DETENIDO EN EU?

"En 2005, en el año de mi debut al subirme al avión en Estados Unidos me tocó adelante, pero por ser novato me cambiaron hasta atrás. Veo una mochila abierta, la agarro y veo unos tacones que era de una de las azafatas, empecé a aventarlo, y a decir que, si olía o no, hasta que la chava se dio cuenta y lo aventé al pasillo, pues la chava se ofendió, ya iban a hacer el reporte, pero hablaron con ella para hacerme la broma de que me iba a reportar y a bajarme del avión, me asusté porque pensé que me iban a dejar detenido".

´NUMERIORIDAD SUPÉRICA´

"En la Semifinal de la Libertadores de 2006 que jugamos en el Jalisco contra el Sao Paulo, el partido estaba muy intenso por mi lado derecho, llega el descanso, y entre los nervios porque tenía 18 años, llego al vestidor y me acerco con Héctor Reynoso y le digo: ´estoy desesperado porque siento que me están haciendo numerioridad supérica´, y me dice ´¡Qué!´, y le repito lo mismo, y me dice ´agarra aire y dime bien´, y le respondo: ´¡que me están llegando un chingo cabrón!´, todos se empezaron a reír, y eso me bajó los nervios".

PASADO DE LANZA

"Yo siempre he tenido buena relación con todos, pero en la Final contra Toluca era joven, llegué temprano a la charla y estaban pegadas las sillas, y no me acuerdo quién me dijo: ´cuando llegue el "Gonzo" quítale la silla´, y yo no quería, pero me dicen: ´no se enoja y se lleva bien contigo´, así que cuando llega no le jalo bien la silla, se cae sobre la espalda, exageró la caída y empezó a gritar, yo casi quería llorar porque me regañaron, y de pronto se para el "Gonzo" y me dice no te creas mi ´Cheque´, es broma".

ZAPATO AL INODORO

"En el Mundial de Perú 2005, con la Selección Sub 17, le quisimos hacer una broma a un compañero de esconderle un zapato en el excusado. Íbamos en el camión, le agarramos el zapato, lo escondemos, pero al hacerlo le dijimos a otro compañero que le bajara a la taza del baño para que quedara bien oculto. Y pues él andaba busque y busque, no lo encontraba, entonces nosotros por jalarle al baño el zapato se atora y que se empieza a salir toda el agua. Son cosas que a uno se le ocurren de chamaco y no medimos las consecuencias".