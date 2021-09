¡Recuerda sus glorias!

El Clásico se vive siempre, es diferente a los otros partidos. A la afición decirle que vaya a apoyar al equipo y que confíe en su jugadores". Salvador Cabañas, exjugador de América

Hace casi 12 años que disfrutó su último América-Chivas en la cancha, y por eso Salvador Cabañas confiesa que cuando se acercaba la semana del Clásico se mezclaban nervios y emociones, por lo que descartó que el encuentro esté devaluado.

"La verdad son lindos recuerdos, porque un Clásico así, un jugador siempre lo vive al máximo, y no solamente el día del partido, sino casi una semana antes, ya está sintiendo el Clásico, y se siente feliz, más allá de ser jugador, de jugar esa clase de partidos", dijo a CANCHA en su estancia en la capital mexicana.

-¿El Clásico está devaluado?

"Yo no creo esas cosas, creo que el Clásico se vive siempre, pues porque un jugador siempre pretende jugar ese Clásico y le encantaría jugar, porque creo esos son los partidos más importantes que tiene un jugador".

Salvador dice que está totalmente recuperado de ese trago amargo que vivió en enero de 2010 en el Bar Bar de la capital, un momento que le abrió los ojos para darse cuenta también quiénes estaban a su alrededor.

-¿Después de más de 10 años de lo sucedido, te diste cuenta de muchas cosas?

"La verdad que sí, en ese momento cuando me pasó el atentado muchos se alejaron de mí, y después en mi recuperación nadie quería ser mi amigo en ese tiempo, y supuestamente en el tiempo que yo jugaba decían que eran mis mejores amigos y después me traicionaron todos, yo tengo amigos verdaderos que están conmigo, y siempre los voy a valorar y estaré a las órdenes para ellos".

Y "El Mariscal" todavía tiene muchos sueños. Antes de irse a convivir con unos niños en la colonia Ex Hacienda de Enmedio en Tlalnepantla, Estado de México, Cabañas adelantó que regresará a estudiar a Paraguay, pues quiere ser Director Técnico, y por qué no, soñar con dirigir las Águilas algún día.

LO VE PAREJO

Para Gilberto Sepúlveda, no es tanta la diferencia entre Chivas y América en este Clásico Nacional del torneo Grita México 2021.

"No veo una amplia diferencia, estamos a 7 puntos, nosotros estamos enfocados en esta semana. Para nosotros es bastante importante porque son tres partidos y se pueden ganar 9 puntos. Para nosotros no hay tanta diferencia en este torneo", comentó el "Tiba" en conferencia de prensa.

Exige Quirarte a jugadores de Chivas

Un club como Chivas no puede depender de la renovación emocional que implica un cambio de técnico, consideró el histórico rojiblanco Fernando Quirarte.

"Sí es un Clásico atípico por las circunstancias que privan, la destitución de Víctor (Vucetich), en lo personal sí me sorprendió, pensé que después del Clásico se podrían mover las cosas, no antes, dependiendo de cómo se jugara, pero la directiva ha decidido que no sea así.

"Si bien es cierto que el golpe anímico puede ayudar, no podemos depender de eso, que ahora como se cambió de entrenador los jugadores van a salir a correr, a brindarse en la cancha, un equipo grande como Chivas no está para esa situación, creo que Chivas es un equipo que debe jugar bien al futbol, mostrar carácter, personalidad, juego de conjunto, saber a qué juega y con este golpe no sabemos qué va a pasar", dijo en el programa CANCHA MX.

El América llega como puntero del torneo, pero con múltiples críticas por el estilo de juego.

"Independientemente de su última derrota, el equipo a mucha gente no le ha gustado, va de líder, no podrá gustar pero a final de cuentas es práctico y efectivo, creo que es la razón por la cual le está yendo bien, está en primer lugar.

"Espero un Clásico muy complicado, repito, América como todos quisieran, un equipo espectacular, pero está obteniendo resultados, qué más quisiera que el equipo de Chivas fuera así, a final de cuentas no jugara tan bien pero que obtuviera resultados y que ganara", mencionó.

Motiva a Henry jugar el Clásico

Henry Martín tiene dulces recuerdos del Clásico de Clásico, e incluso podría sorprender a la afición.

El torneo anterior, Martín vacunó dos veces a las Chivas y en sus festejos le hizo un homenaje a Cuauhtémoc Blanco.

"Estuvo padrísimo. En la semana estuve platicando con Óscar Jiménez de qué podía hacer en caso de meter gol, yo pensé en uno y él me decía practícate otro por cualquier cosa, y ahí está, practicamos los dos", comentó en charla con el club América.

Es semana de Clásico Nacional. Henry destacó lo importante que es el juego, así como ante los otros dos máximos rivales de las Águilas.

"Hay tres (partidos) y son los más vistos y que en redes sociales me he dado cuenta que la gente te exige, pide, Pumas, Chivas y Cruz Azul, son esos tres que no se puede perder por nada.

"Perder uno de estos sientes hasta humillación y vergüenza, no se puede perder", insistió.

´NO SÉ QUIÉN ES´

Adolfo Bautista le dijo "muerto" a Roger Martínez, pero el colombiano ni sabía de la existencia del "Bofo".

"¿Quién es? No, no sé quién es", dijo el cafetalero a W Deportes, a la salida del Nido de Coapa.

Al "Bofo" lo calentaron las declaraciones de Roger, quien dijo que solo vio a Chivas en Liguilla una vez y eso gracias al Repechaje.

"No lo puedo creer, otro muerto hablando de mis Chivas. Los mexicanos le estamos matando el hambre a este petardo. Así estás robando, muerto", lanzó Bautista.