Recriminan aficionados a 'Gullit' Peña

El jugador de Cruz Azul, equipo que viajó a Torreón para su juego de mañana ante Santos, recibió insultos y rechiflas por parte de aficionados de Chivas, los cuales se encontraban en la terminal a la espera de su equipo, que mañana enfrenta a Pumas.

En cuanto el "Gullit" ingresó al edificio fue rodeado por algunos seguidores rojiblancos que le pidieron un autógrafo o fotografía pero otros no fueron tan amables.



"¡Pinche sin huevos!" y "¡Saca las chelas!" fueron algunas de las frases que se oyeron en el ambiente, todas referentes al paso de Peña por el Rebaño hace un par de años y que no fue muy bueno.



La otra cara de la moneda fue Carlos Fierro, otro ex chiva que fue apapachado con gritos de "¡Vuelve!" y "¡Te queremos Fierro!" mientras caminaba por la terminal.



"Es mi casa y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar agradecido con ellos", dijo el delantero mientras firmaba autógrafos al caminar.