Recordando a Armando Silvestre

Lola Casanova es una película mexicana dirigida por Matilde Landeta. Fue estrenada en 1949 y protagonizada por Meche Barba y Armando Silvestre. Está basada en la novela homónima de Francisco Rojas González.

La historia se desarrolla en la costa de Sonora, México a fines del Siglo XIX. Con tal de salvar a su padre de la bancarrota, la joven Lola (Meche Barba) se compromete con Néstor Ariza (José Baviera), a pesar de amar a otro. Mientras viajan rumbo a Hermosillo para la boda, Lola y sus acompañantes son asaltados por una banda de indios seris comandada por Coyote Iguana (Armando Silvestre). La joven es la única sobreviviente del ataque y queda al cuidado de las mujeres de la tribu. La convivencia con los indígenas cambiará para siempre su forma de pensar y despertará en ella el amor hacia su captor.

2.- Llévame en tus brazos

Llévame en tus brazos es una película mexicana dirigida por Julio Bracho. Fue estrenada en 1954 y protagonizada por Ninón Sevilla y Armando Silvestre.

En un pueblo de pescadores en la cuenca del Río Papaloapan, en México, vive el pescador Pedro (Andrés Soler) y sus hijas Rita (Ninón Sevilla) y Martha (Rosenda Monteros). Rita ama a un joven llamado José (Armando Silvestre), quien ha sido despedido del ingenio, por organizar una huelga para exigir los derechos de los trabajadores, por lo que no se podrá casar con Rita tan pronto como él quería. Después de una buena pesca, todos en el pueblo celebran con una fiesta. Llega Don Antonio (Julio Villarreal), propietario del ingenio, a cobrarle a Pedro el dinero que le prestó para comprar una barca. Como Pedro no puede pagarle, Don Antonio le propone que le dé a cambio a una de sus hijas. Rita escucha y le ofrece a Don Antonio irse ella para salvar a su padre y a su hermana, pidiéndole tan solo que no le diga nada a nadie. Antes de irse, Rita se entrega a José a la orilla del río, pero cuando ella se va, él cree que lo ha abandonado.

3.- La Tierra del Fuego se apaga

La Tierra del Fuego se apaga es una película argentina de 1955, dirigida por Emilio Fernández,1 del género dramático, en blanco y negro, versión cinematográfica de la obra de teatro escrita en 1945 por Francisco Coloane y con guion de Emilio Fernández y José Ramón Luna. La canción principal es La nochera, una zamba de Jaime Dávalos y Ernesto Cabeza.

En un pueblo del sur habitado por maleantes, un hombre solitario se enamora de una prostituta a la que saca del prostíbulo y lleva a vivir con él. Pero los proxenetas quieren recuperarla.

4.- La Choca

La Choca es una película mexicana del director mexicano Emilio "Indio" Fernández estrenada en 1974. Obtuvo el Premio Ariel a Mejor Película en 1975.

Martín (Gregorio Casal) es un contrabandista prófugo de los militares y huyendo de la banda de contrabandistas —cuyo líder es interpretado por Armando Silvestre y está secundado por el personaje de Salvador Sánchez— a que pertenece y a quienes timó. En la choza donde vive, perdida en la selva, lo esperan su mujer, La Choca (Pilar Pellicer), su hermana Flor (Mercedes Carreño) —en eterno conflicto por celos— y su hijo. Cuando Martín por fin llega a la casa es protegido por su mujer de los militares pero no puede hacer lo mismo con los contrabandistas quienes cobran venganza en Martín y su familia.

5.- La puerta y la mujer del carnicero

La puerta y la mujer del carnicero es una película mexicana de 1968 la cual abarca los géneros de suspenso, terror y comedia negra y es, en realidad, una compilación del cortometraje "La puerta" (dirigido por Luis Alcoriza) y el mediometraje "La mujer del carnicero" (dirigido por Ismael Rodríguez y Chano Urueta).

Partiendo de las premisas (mencionadas al comienzo del primer episodio y al empezar el segundo episodio) de que el hombre, por instinto, teme a lo inexplicable y, cuando ese temor se hace colectivo, en ocasiones mueve a la risa, ya que el mundo en que vivimos es tan absurdo que, si buscan bien, encontrarán a muchas personas -tal vez ustedes mismos- que tienen también su "monstruo en el clóset" y que cuando hay inquietudes de culpabilidad, ese temor puede convertirse en miedo, llegar al pánico, finalmente al pavor y hasta el horror se nos presentan dos historias ambientadas en el México contemporáneo (es decir, de finales de la década de 1960) y revolucionario, respectivamente.

6.- Los hijos de Sánchez

Los hijos de Sánchez (Children of Sánchez) es una película filmada en 1978 y dirigida por Hall Bartlett, con Anthony Quinn, Dolores del Río, Katy Jurado, Lupita Ferrer y Lucía Méndez como actores principales. Está basada en la obra etnográfica homónima del antropólogo Oscar Lewis.

La película narra la vida de Jesús Sánchez (Anthony Quinn), un campesino casado que trata de cuidar a su familia en una zona marginal de la Ciudad de México. Sánchez es mujeriego, abusivo, y un trabajador duro, y siente el deber de apoyar económicamente a su familia. Su conflicto principal es con su hija, Consuelo (Lupita Ferrer), en su intento de romper el papel de ser una hija sumisa. Consuelo es asesorada por su abuela, Paquita (Dolores del Río), la matriarca de la familia. El consejo que ella le da a Consuelo es casarse, ya que es la única manera de escapar de su padre misógino.