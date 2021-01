Recordando a a Lola Beltrán

Valentín de la Sierra

Basada en el corrido de Valentín de la Sierra, uno de los caudillos revolucionarios que forjaron la lucha armada en la historia de México. Los abusos del Gobierno Porfirista contra el pueblo humilde, hacen que Valentín encabece un levantamiento armado de grandes proporciones. Aunque es una película de corte campirano, la participacón de Lola Beltrán es la oportunidad de escuchar sus canciones.

Tirando a gol

La provinciana Flora es madre de dos futbolistas del Guadalajara y se relaciona casualmente con Felipe, quien es padre de un jugador del América y de otra hija, Flora y Felipe se la pasan riñendo pero se reconcilian y se casan cuando sus hijos llegan a la selección nacional. Un hijo de Flora se casa con la hija de Felipe, así es que ahora toda la familia se la pasa peleando por la pasión que produce la rivalidad clásica entre los equipos.

La Bandida

Una turbulenta historia de amor y sobre todo, de aventuras en el marco de la Revolución Mexicana de 1910. María Mendoza "La Bandida" (María Félix), prostituta y dueña de un burdel, es amante de Roberto Herrera (Pedro Armendáriz), quien mantiene una constante disputa a través de las peleas de gallos y con las armas, con Epigmenio Gómez (Emilio Fernández). "La Bandida" se convierte en parte de la disputa de los dos hombres rudos.

La joven mancornado

Lola se disfraza de hombre para matar a los hermanos Salazar, pero al ver que no es tan sencillo, se convierte en su caporal y trata de enamorarlos para vengarse de ellos. La palabra mancornadora fue muy utilizada en aquellos tiempos para decir que una mujer engañaba a los hombres, pero la palabra cayó en desuso y la imagen de la película no pasó a tener mucho impacto en la actualidad. Otra vez hace mancuera con Antonio Aguilar, y nuevemente ambos actores tienen participaciones cantando, aunque no es considerada una película musical, sino de tema campirano, muy al estilo de Antonio Aguilar. La joven Lola Beltrán se viste de hombre, lo que hace un esfuerzo en su actuación para convencer al público, que le respondió dando su aprobación a su trabajo, tanto actoral como musical.

Cucurrucucú Paloma

Todo lo que lleva Paloma a la capital son sueños de comunicar a todos el amor que siente por su tierra, sueños de dar a su madre una vida placentera. Pero en sus sueños Paloma lleva una garganta privilegiada. Difíciles principios, pero nada le arredra. Lo único que le atemoriza es una molestia en la garganta y para aliviarse de ella, visita al Doctor. El médico no encuentra gravedad en ella, pero envía a Paloma con otro colega para que le revise una pierna de la que sufre agudos dolores.

Pero a Paloma solo le interesa su garganta y no se hace caso del consejo del doctor. La famosa canción Cucurrucucú Paloma se convirtió en un clásico de las interpretaciones de Lola Beltrán. Hasta la fecha, es considerada la mejor intérprete de la afamada canción. Incluso otros cantantes imitan la forma que canta Lola Beltrán porque es insuperable.

La Movida Chueca

Un médico científico cree haber descubierto un fármaco que puede permitir a una persona adivinar el futuro. Experimentan con el personaje que hace Clavillazo, con lo cual desencadenan una serie de simpáticas y humorísticas situaciones. Aquí Lola Beltrán tiene la oportunidad de destacar su calidad como actriz en películas de comedia, algo que le ayudó a no ser encasillada en películas de corte ranchero ni interpretar solo música regional. La relación con Clavillazo fue esencial para lograr que su actuación fuera aceptada por el público y admeás le dio la oportunidad de volver de hacer comedia, no solo con comediantes reconocidos, sino actuaciones en donde no participan comediantes sino actores considerados serios que tenían una participación de comedia. La película fue un éxito de taquilla y siguieron más de éste estilo.