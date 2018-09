Reconocen universitarios a López Tarso

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) otorgó el miércoles el título Doctor Honoris Causa al primer actor Ignacio López Tarso por ser una figura emblemática en el teatro, la televisión y el cine nacional desde su llamada Época de Oro.

La solemne ceremonia fue realizada en el Teatro Universitario de Mederos, donde, de manos del Rector de la UANL, Rogelio Garza Rivera, recibió el reconocimiento, el cual se trata del primero, por parte de la institución, entregado a un actor.





"Me siento muy contento de estar nuevamente en Monterrey. Me desperté hoy (ayer) en el hotel y, para estar seguro, me asomé a la ventana ¡y vi el Cerro de la Silla!", dijo López Tarso, de 93 años, durante su discurso de agradecimiento.Luego de provocar así las risas entre todos los presentes, habló de lo que para él representa una de las claves del éxito."Me da mucho gusto que mi familia me acompañe hoy en esta gran fiesta... ¡del ego! Sí, soy muy egoísta, pues para ser buenhay que ser egoísta."Hay que disfrutar lo que uno hace y gozar mucho el estar arriba de un escenario, y yo gozo profundamente, así como estoy gozando el estar frente a ustedes hoy. ¡Muchas gracias!", expresó el protagonista de películas como Macario y El Hombre de Papel y de puestas en escena como El Rey Lear y El Vestidor.En la, el Doctor José Sarukhán Kermez, científico y ex Rector de la UNAM, y el escritor nicaragüense y Premio Cervantes 2017 Sergio Ramírez Mercado, también recibieron el título.