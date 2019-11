Reconocen pago extra a regidores

"No es un secreto que esto es parte de lo que compone el sueldo de regidores y de diferentes servidores públicos, incluso no es ajeno de Reynosa, esto ocurre en todas las ciudades". José Alfonso Peña Rodríguez, regidor en Reynosa.

Luego de que EL MAÑANA diera a conocer un documento respaldado por el Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la Información (IMTAI) donde aparecen pagos a regidores, miembros de cabildo y algunos secretarios por montos que van de los 50 a 60 mil pesos mensuales, ajenos a su salario, el regidor José Alfonso Peña Rodríguez reconoció que este recurso forma parte de "compensaciones" que desde el inicio de la administración se les entregan.

Las listas indican que Peña Rodríguez, encargado de las comisiones de Educación y Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) ha recibido de enero a la fecha 450 mil pesos provenientes sólo de esa partida, al igual que sus 24 homólogos que conforman cabildo.

"Es algo que siempre se ha dado, no es algo que se oculte o que sea privado, no es un secreto que esto es parte de lo que compone el sueldo de regidores y de diferentes servidores públicos, incluso no es ajeno de Reynosa, esto ocurre en todas las ciudades", justificó.

El integrante también de la Comisión Legislativa, de Gobierno y Seguridad Pública, Asentamientos Humanos, Obras Públicas, Servicios Públicos Primarios, Desarrollo Social, Fortalecimiento y Desarrollo Municipal expuso que estos pagos se han entregado de forma puntual conforme se desarrolla el mes.

"Puede haber otros municipios donde los pagos se entreguen por bimestre, pero aquí es cada mes, esto es porque cada administración tiene su propia forma de manejar recursos", dijo.

DIFERENCIAS

Unos más que otros

En los documentos del IMTAI se indica que durante noviembre del 2018 hubo regidores que recibieron 30 mil pesos, mientras que otros 50 mil pesos.

Al ser cuestionado sobre la diferencia de estos montos, Peña Rodríguez declaró: "Yo desconozco el porqué ocurra eso, no es algo que yo maneje, yo desconozco ese dato, no es algo que yo maneje, no puedo comentarte al respecto".