Reconoce paternidad

Nichols presentó una demanda contra Thompson en California, diciendo que es el padre de su hijo recién nacido.

En documentos judiciales, Thompson ha dicho que tuvieron relaciones sexuales en su cumpleaños en marzo de 2021 y que solo había sido en una ocasión, situación que Maralee había desmentido, argumentando que fueron en varias ocasiones, ya que en realidad estaban saliendo, aunque ella desconocía que este tuviera una relación con Kloé.

"En lugar de centrarme en cualquier negatividad, elijo aceptar ser madre y hacer lo mejor que puedo por mi hijo. No quiero más atención de los medios, ni quiero una relación romántica con Tristan. Mi objetivo es criar a nuestro hijo en un ambiente seguro, saludable, amoroso y privado", señala Nichols, quien dio a luz el primero de diciembre de 2021.

Tras darse la noticia de la paternidad, Thompson ofreció disculpas a su ex, por el daño que pudo ocasionarle y recordándole lo mucho que la ama.

"Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo", dijo en su red social.