Reconoce Osuna complejidad

El cerrador tuvo su primera experiencia en el beisbol mexicano, en donde destaca la entrega de los peloteros porque son Ligas demasiadas duras.

"Me he dado cuenta que no es fácil jugar aquí por los viajes, los climas, la gente a veces ignora un poquito eso, pero los sacrificios que hacen los peloteros es muy grande, me ha tocado vivirlo y no está fácil. Hay que darles el mérito y reconocerles el trabajo que en este caso tratamos de hacer para que le gente se lleve un buen sabor", dijo Osuna.

"Pero tiene sus pros y sus contras, no todo es color de rosa, la gente nos mira ahí de que ´mira, no corrió a primera, cómo un profesional´, nos levantamos a las tres de la mañana para ir al aeropuerto, sin embargo tratamos de dar lo mejor que podemos y a veces las cosas salen como uno quiere, a veces no, pero siempre estamos entregando el 100 o como andemos ese día".