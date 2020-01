Reconoce Cultura fracaso en pagos

CIUDAD DE MÉXICO.

La razón, según justificaron funcionarios de la dependencia en una reunión con prestadores de servicios, fue la contratación de la empresa Viajes Premier S. A. de C. V. para realizar una tercerización de las remuneraciones, por la vía del outsourcing, un esquema que el Gobierno precisamente ha señalado y busca erradicar. Dicha empresa "integradora de servicios" también es responsable de impagos a cientos de artistas de la Secretaría de Cultura capitalina, y ha incurrido en atrasos en la dispersión de salarios que han llegado incluso a superar los 12 meses. "El asunto de la integradora de servicios (Viajes Premier), definitivamente, fue un fracaso", lamentó ayer en la reunión Esther Hernández, titular de la Dirección General de Vinculación Cultural de la SC.

Esta área de la dependencia, que concentra la mayor parte de los impagos, todavía mil 172 hasta ayer, es la encargada de ejecutar el programa estrella de la actual administración, Cultura Comunitaria, que contempla una amplitud territorial de más de 500 municipios del País y que fue juzgado demasiado grande como para que la dependencia pudiera administrarlo en términos de los pagos, por lo que se licitó que tuviera una nómina por outsourcing. Viajes Premier, cuya capacidad para poder dispersar los salarios fue erróneamente dada por buena, incumplió con el contrato y dejó sin sueldo, durante meses, a artistas, talleristas y gestores culturales. "(La empresa) jamás había tenido un volumen de trabajo como el del año pasado", justificó también Hernández. No obstante, argumentó que la decisión de contratar a la integradora de servicios estaba cimentada en que ésa fue la opción más viable para dotar con un seguro a los trabajadores de Cultura Comunitaria, quienes realizan labores en campo. Ayer, tras un cierre de las instalaciones de la SC en Paseo de la Reforma, convocada en redes sociales con la etiqueta #NoVivimosDelAplauso, manifestantes fueron enfáticos en su rechazo al outsourcing. Según un censo interno de los artistas, los impagos resultantes de esta política, en total cerca de mil 800, se sintieron en coordinaciones nacionales, como de Danza, Teatro y Ópera, programas federales, como Alas y Raíces y Cultura Comunitaria, y recintos como el Complejo Cultural Los Pinos. En una reunión tensa, que duró alrededor de cinco horas, la treintena de artistas y trabajadores que acudieron a ella dejó clara su desconfianza en este método de pago, acusando un posible uso indebido de recursos por parte de Viajes Premier. También presente en el encuentro, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SC, Omar Monroy, reconoció a los manifestantes, al recibirlos en las puertas de la dependencia, que se pagó de manera incorrecta. "Estos esquemas no nos funcionaron para la nueva realidad que tiene la Secretaría. Ya no hacemos 30 eventos al año; ahora son más de 400 eventos en toda la República", dijo. Aunque la culpa fue dirigida mayormente a Viajes Premier, Monroy reconoció que la SC tuvo problemas de solvencia y pagos atorados en Hacienda. Según dijo, el pasado diciembre depositó 148 millones de pesos a Viajes Premier para su dispersión, pero ésta no ha terminado de saldar los adeudos.

En medio de una cargada del Gobierno en contra de las prácticas ilegales de outsourcing, como la anunciada por el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, Monroy dijo que buscarán seguir con este esquema, pero no con una empresa única, sino con varias, para garantizar el pago. ¿Y Alejandra Frausto? El pliego petitorio de los artistas y trabajadores, de seis puntos, tenía como primer demanda la presencia de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, quien no se ha reunido con trabajadores sobre este tema. Con reproches reiterados de "Frausto no da la cara", los manifestantes acusaron menosprecio por parte de la funcionaria y contrastaron su actuación ante esta crisis con la que ha llevado a cabo el Gobierno de la CDMX, con atención directa de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Cultura local, José Alfonso Suárez del Real.

Además de la presencia de Frausto, el pago inmediato y el cese de la política de outsourcing por medio de contrataciones directas, los artistas pidieron la instalación de mesas de trabajo para incidir en el plan anual y los programas de la Secretaría. Como consta en la minuta de la reunión, la SC se comprometió a cubrir todos los adeudos, a más tardar el 20 de enero, y a instalar mesas de seguimiento sobre el tema los jueves 23 y 30 de enero. En la primera de estas mesas, se prometió que habrá un representante de Viajes Premier para rendir cuentas ante los artistas. También, que se evaluaría la pertinencia de sanciones. Asimismo, tras una renuencia notoria, los funcionarios presentes accedieron a comprometer a Frausto para asistir a un encuentro con los manifestantes en la primera semana de febrero. ...Y presenta CDMX nuevos contratos Para remediar los impagos generalizados a artistas escénicos ocurridos el año pasado, la Secretaría de Cultura capitalina presentó el borrador de un contrato que, en teoría, garantizaría el pago por servicios en un plazo no mayor a los 20 días. En una reunión con integrantes de este gremio, ocurrida el pasado miércoles, el titular de la dependencia, José Alfonso Suárez del Real, propuso la firma de estos documentos como una medida para erradicar la tercerización de pagos a través de un modelo de outsourcing. Como en el caso de la Secretaría de Cultura federal, en 2019 cientos de artistas escénicos tuvieron retrasos en sus salarios porque las empresas contratadas por licitación, Viajes Premier y Zu Media, no cumplieron con su obligación de realizar los pagos a tiempo.