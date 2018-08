Reclutan con perfil de afanadora para cocinera y ama de llaves

"Realmente es lo mismo, pero al trabajar para una empresa como afanadora tiene prestaciones de ley, en casa no tienen beneficios". Felipe Rodríguez García, director del Empleo y Productividad de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal.

Autoridades en Reynosa, aseguran que hay otras alternativas para las personas que realizan Trabajo Doméstico, haciendo la misma labor, pero con seguridad social y prestaciones de ley.

Muchas veces se piensa que no tiene de otra, pero si se puede laborar haciendo tipo trabajo domestico, pero en negocios y empresas, que den certidumbre.

TODAS LAS VACANTES SON CON PRESTACIONES

Felipe Rodríguez García, Director del Empleo y Productividad de la Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, comentó que las personas tienen la opción de seguir realizando dicha actividad, pero como afanadora y cocinera pero en empresas, industria, comercio o servicio.

Se les puedo acomodar en empresas maquiladoras, agencias de autos, en negocios dedicados al comercio, entre otros más.

En una empresa se les da IMSS, fondo de ahorro, vales de despensa y hasta en algunos casos bonos: El rango de salario va de mil pesos por semana, más las prestaciones de ley.

Además se les da acceso al no contar con educación básica y la edad tampoco es un límite, ya que hasta jubilados pueden ser contratados.

"Hay personas que buscan ya la formalidad, ha diferencia de trabajar en una casa particular, que es la diferencia, realmente es lo mismo, pero al trabajar para una empresa como afanadora tiene prestaciones de ley, en casa no tienen beneficios, las empresas que buscan este tipo de perfiles no buscan algún nivel educativo o edad máxima, hacemos el llamado para que se acerquen con las empresas que están reclutando este perfil", dijo.

Actualmente en las oficinas de Desarrollo Económico Municipal, hay mucha demanda, diariamente hay empresas de servicios que buscan en bolsa de trabajo este perfil de afanadora, en promedio de 10 hasta 12 personas por empresa.

EN EL SNE CANALIZAN A 30 EN EL AÑO CON EL PERFIL

En el caso del Servicio Nacional del Empleo en Reynosa, en la bolsa del trabajo ofrecen diversas alternativas como afanador, con rango de salario de 3 mil 800 a los 5 mil 700 pesos mensuales y otros que van de los 3 mil 200 pesos a los 4 mil pesos al mes en edades de 18 a los 50 años de edad.

Alfonso González Gutiérrez, coordinador de la unidad regional del Servicio Nacional del

Empleo (SNE) explicó que han llegado personas que su experiencia previa es el trabajo doméstico, las cuales se canalizan con empresas del ramo hotelero, de servicios o maquiladoras las cuales solicitan amas de llaves, cocineras y de intendencia.

En este año se han vinculado alrededor de 30 personas, con perfil de trabajo doméstico y que han sido canalizadas a empresas, no son muchas, pero se busca otorgarles opciones.

Lo que se busca, es incorporarlas a un área donde tengan todas las prestaciones de ley y cuenten con salario digno, aunque se batalla un poco con los que no tienen escolaridad, ya que en algunos casos solamente cuentan con la primaria, pero empresas dan apertura con solo teniendo este nivel educativo.

"Con la experiencia que traen de hacer el trabajo doméstico, se cuadra muy bien con las amas de llaves en hoteles, moteles, muchas de ellas tienen experiencia en cocina y también las hemos vinculado con empresas que necesitan cocineras para que puedan tener un trabajo que muchas veces resulta mejor, no se generaliza, pero en el caso del trabajo doméstico no tiene prestaciones de ley, ni seguro social, inclusive las jornadas son mayores a las de las ocho horas, lo que buscamos es que tengan garantías y se cumpla con la ley", dijo.

Todo el trabajo que se ofrece en el SNE, deben cubrir las prestaciones, las empresas ofrecen más allá de las prestaciones de ley, un sueldo competitivo, bonos, vales de despensa y un plus que la empresa le da para que el empleado los prefiera sobre otras empresas.

"Muchas veces las personas piensa que yo solamente lo que se es el trabajo doméstico y no puedo encontrar, al contrario se puede encontrar una mejor opción de trabajo, mejor remunerado, con más prestaciones y que cubra sus necesidades y si hemos encontrado buenas opciones para las personas que nos llegan", expresa el funcionario estatal.