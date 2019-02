Reclaman en INEA pago de bono anual

"Estamos pugnando por ese bono, pero seguimos trabajando bajo protesta, no sé cuándo vaya arreglarse esto, pero tenemos fe". César Durán Rodríguez, técnico docente.

Un total de 13 trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que son sindicalizados, se encuentran laborando bajo protesta y en forma pacífica para exigir el gobierno federal, les pague el bono de fin de año que no les han otorgado desde el mes de diciembre.

Se debe una compensación de 3 mil pesos por cada trabajador, pero además piden que se envíe material didáctico (módulos educativos) y que las reglas de operación para este 2019 ya salgan, porque no saben cómo van a trabajar.

"Es para presionar a Hacienda en México y el INE porque no se nos ha dado, estamos pugnando por ese bono, pero seguimos trabajando bajo protesta, no se cuándo vaya arreglarse esto, pero tenemos fe y esperanza de que no tarden mucho, porque si hace mucha falta, para que nos den solución, es un problema a nivel nacional", dijo César Durán Rodríguez, técnico docente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación para Adultos (SNTEA) en Reynosa.

Los trabajadores del INEA laboran para disminuir el rezago educativo: apoyan a las personas que no saben leer o escribir, o no han concluido su primaria o secundaria, los visitan en sus hogares entre semana o sábado y domingo.

"Son tres cuestiones las que estamos pidiendo, la compensación que se nos debe, que estamos trabajando sin reglas de operación y la falta de material didáctico ya hemos tenido material pero hemos batallado mucho, esperamos que pronto se de solución", expresó.

El salario promedio de un trabajador del INEA en Reynosa, es entre cuatro mil y seis mil pesos por quincena, dependiendo del cargo que ocupen.

"Que tengan la forma de darnos la compensación, el sueldo que tenemos no es el gran sueldo y si nos ayuda en algo para solventar la cuesta de enero y febrero, el beneficio debimos tenerlo en diciembre del año pasado", recalcó.

