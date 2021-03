Reclama protección víctima de Salgado

Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado por el delito de violación, dijo que teme por su vida, por lo que solicitó protección para ella, su familia y sus abogadas defensoras.

A través de un video, la militante de Morena pidió a las autoridades y dirigentes de ese partido condiciones para salvaguardar su integridad y garantizar el acceso a la justicia.

"Me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan", mencionó.