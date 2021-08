Reclama Monreal a INE

Tras aclararle que el INE no tiene facultades para trazar los lineamientos de la revocación de mandato , el senador morenista Ricardo Monreal advirtió al consejero Lorenzo Córdova que las reglas que deberán seguirse las pondrá el Legislativo .

De visita en Durango, Monreal reveló la conversación que había sostenido con Córdova.

"Hace un rato hablaba con Lorenzo Córdova. Ellos quieren emitir hoy (ayer) lineamientos para la aplicación de la revocación de mandato. Lo que yo le dije es que por ningún motivo un órgano autónomo, por muy importante que sea, puede sustituir al Poder Legislativo. Y aun cuando hubiese lineamientos, una vez que nosotros aprobemos la ley de revocación de mandato, tendrán que observarla todos", detalló.

TENDRÁN QUE SUBORDINARSE

"Es decir: los lineamientos que surjan de allí, hoy o mañana, tendrán que subordinarse a la ley. Él (Lorenzo Córdova) me comentó que no era la intención, le creo. Me dijo que los lineamientos eran sólo para efecto de cálculo en el presupuesto dado que el viernes (ayer) es el último día para enviar el proyecto de presupuesto y estar dentro de su presupuesto la consulta sobre revocación de mandato".