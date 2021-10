Reclama Bonilla a CFE 'cobros arbitrarios'

"Pero llega el fin de la Administración (de Bonilla) y tenemos que solventar esta cuenta, no se puede pagar, sería indebido de la Administración pagar sabiendo nosotros que no se debe ese dinero y pagarlo, pero digamos que no queremos que la sangre llegue al río, desde el organismo del agua estatal argüimos que ellos han cobrado 166 millones de pesos de más", añadió.

Salomón Faz Apodaca, Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, argumentó que, según los lineamientos de Comisión Reguladora de Energía, no se puede cobrar el "factor de potencia", un cobro extraordinario, durante los meses que no son de verano.

Señaló que ese cobro extraordinario significa el doble de la tarifa normal, y es el que la CFE aplicó al Estado.

"Hay tres oficios a CFE donde les argumentamos eso", afirmó, "aparte se le indicó a la CRE, y hay una contestación de ellos dándonos la razón, pero la CFE no da contestación".

Mientras se dirimen las diferencias entre ambos niveles de Gobierno, Baja California está surtiendo de agua a los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y parte de Ensenada con una reserva de líquido en la presa El Carrizo, la cual durará 38 días.

Debido a las condiciones de la región, la costa oeste de Baja California recibe agua del Río Colorado, que desemboca en el Golfo de California, el agua se transporta a Tijuana a través de un acueducto de 125 kilómetros, el recorrido del líquido incluye subir una sierra montañosa de más de 1 mil metros de altura.