Reclama apoyo de la CFE

La alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Dominguez, dijo que dentro de las propuestas que planteó el lunes ante la Comisión de Hacienda del poder legislativo federal se encuentra el apoyo que debería brindar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los municipios por el pago de luminarias.

Refirió que de manera mensual, en esta frontera se destinan más de 24 millones de pesos para el alumbrado público, por lo que su intención es que un porcentaje de esta cantidad sea regresado.

"Los municipios pagamos las luminarias, todo lo que respecta a la luz pública incluido el mantenimiento, pero resulta que el recurso completo se queda en la Comisión Federal de Electricidad, lo que no es justo porque nosotros cooperamos, entonces debe existir un apoyo para quienes a final de cuentas financiamos el servicio", dijo.

Aunque no precisó el esquema en el que se debería presentar la propuesta, insistió en que los legisladores deben ponerlo sobre la mesa, al igual que la implementación de un impuesto hacia los informales.

"Vamos tocando el tema de todos aquellos que están en la informalidad y que no son los más fuertes los ambulantes, sino negocios de muchos tipos, profesionistas, de todo tipo, que son informales y que necesitan ayudar a los municipios y estados para que haya desarrollo", dijo la alcaldesa.

"Éstas son problemáticas serias e importantes que no tenemos que politizar, esto no es de votos, es del bienestar y del bien común para la ciudadanía, no es que vayamos contra ellos, al final es transparentar", señaló Ortiz Domínguez al citar la propuesta de reglamentación para el comercio informal y que su ingreso a la hacienda pública se dé en total transparencia y a través de un fondo de infraestructura, que también beneficia a esos comerciantes.

El recurso que se genere de este rubro permitirá incrementar los planteles de Desarrollo Urbano y Obras, así como las inversiones a espacios públicos y la extensión de beneficiarios a programas sociales.

"Sería muy benéfico para todos los ciudadanos que en la CFE tuvieran consideraciones hacia los municipios que están aportado, ya que nosotros los apoyamos, solo sería que nos retribuyeran un poco de lo que les damos", dijo.

La alcaldesa consideró en su propuesta a la Cámara, el regreso del Fondo Migrante, dado de baja por el Congreso de la Unión y que a su rehabilitación los recursos sean etiquetados a los municipios fronterizos, que son los que se hacen cargo de gastos generados por la migración.

Reciprocidad fiscal, exige

>Asimismo la alcaldesa dio a conocer que en su propuesta ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, solicitó una revisión al Pacto Federal, ya que el Municipio solo recibe cuatro centavos de cada peso aportado a la Federación.

>Las propuestas significan poner en la mesa de discusión temas que son importantes para los municipios, dijo.

>"Otra de las cosas que puse sobre la mesa es que el ISR y el IVA, de los descuentos que íbamos a tener en la frontera, se hiciera más fácil, porque solo el 30% está accediendo al descuento del ISR y necesitamos una metodología accesible para todos", demandó.