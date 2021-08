Recibió primera dosis

Ana Martín presumió entusiasmada que asistió al centro de vacunación para recibir la primera dosis y alentó a las las personas a tener paciencia y seguirse cuidando.

"Ya me vacuné, todo en orden, todos muy disciplinados, los doctores maravillosos, las enfermeras, los que nos ayudaron. Lo único que les ruego y les pido es paciencia y seguirse cuidando, es importantísimo", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

La actriz de "Rubí" reveló que no tuvo ninguna reacción después de la vacuna y volvió a recordar a sus seguidores los cuidados de prevención.

"Gotitas, no tuve ningún síntoma de nada después de la vacuna todo fue en orden y lo que más me gustó es saber sus comentarios y me da mucho gusto que también se vayan a vacunar. Recuerden tapabocas, lavarse las manos, gel y sana distancia. Los amo profundamente".