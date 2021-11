Reciben dos niños dosis de adultos

Dos niños en Texas reciben por error dosis de adulto de la vacuna Covid -19 y sus padres están preocupados por no saber qué reacciones presentarán.

La madre del niño de 7 años que recibió por error una dosis de la vacuna COVID para adultos, dice que su hijo está "bien" después de recibir la inyección.

Otra familia quiere respuestas de las reacciones de su hijo de 6 años, quien junto con su vecino de 7 años recibió por error una dosis para adultos de la vacuna covid-19 en una clínica emergente administrada por el departamento de salud de la ciudad de Garland.

El incidente sucedió a cabo el domingo 31 de octubre en la Iglesia Bautista Misionera Mount Hebron cuando las enfermeras que dirigían la clínica recomendaron la vacuna a las familias de los dos niños, argumentando que eran elegibles.

Luego, a las familias se les entregó un formulario de consentimiento para la vacuna Pfizer COVID-19, que indicaba lo mismo.

Julián González, el padre del niño de 6 años dijo:

"Nos preguntaron las edades de nuestros hijos, así que les dijimos 4 y 6, y dijeron que ´el niño de 6 años obviamente puede conseguirlo si quieres seguir adelante y hacer eso".

No fue hasta el lunes que la familia González y la familia del niño de 7 años recibieron una llamada del Departamento de Salud de Garland informándoles que no solo se suponía que los dos niños no debían recibir la vacuna, sino que cada uno de ellos recibió dosis de adultos, la cual excede tres veces la cantidad recomendada.

Cabe recordar que el domingo aún no había empezado la campaña de vacunación de niños.

"Descubrimos después del hecho de que los viales de la vacuna para niños deberían haber sido diferentes, las agujas deberían haber sido diferentes ... deberían haber sido etiquetadas específicamente para niños así que ... ¿de dónde vino esa decisión? ¿Quién les dijo que podían ofrecerlo? "

La ciudad de Garland emitió la siguiente declaración sobre el asunto: "El Departamento de Salud de la Ciudad de Garland (GHD) informa que dos niños menores de 12 años recibieron dosis de la vacuna Pfizer por error este fin de semana.

Los funcionarios de GHD están en comunicación con los padres de los niños involucrados, quienes están monitoreando a los niños para detectar posibles efectos secundarios.

GHD también ha informado del incidente a los funcionarios de salud estatales y está investigando más a fondo las circunstancias que llevaron a ese error.

"La seguridad y privacidad de nuestros pacientes es siempre nuestra principal prioridad. Debido a la privacidad del paciente, no podemos compartir información adicional en este momento ".

Gonzales dice que su hijo experimentó ayer efectos secundarios moderados, pero que hoy se siente mejor. Afortunadamente, el pediatra de la familia dice que probablemente estará bien, pero por ahora están monitoreando su condición. Se desconoce el estado del otro niño.

Aún así, González dijo que está frustrado y asustado:

"Estamos completamente nerviosos hasta que veamos esto".

Los dos niños en Texas que recibieron por error la dosis de adulto de la vacuna Covid-19 estarán bajo vigilancia médica los próximos días.