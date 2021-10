Recibe su estrella

"La idea de que mi nombre estará junto al de tantos actores que me han inspirado durante mi vida es realmente bastante incomprensible y no es algo que me pudiera haber imaginado", señaló.

La estrella de Craig se colocó junto al actor británico Roger Moore, quien también encarnó al agente secreto en la serie de películas de Eon Productions.

Durante la ceremonia, el histrión estuvo acompañado por Rami Malek, su compañero durante la última entrega de la saga.