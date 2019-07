Recibe Segob pliego de PFs inconformes

Cd. de México.-

En la explanada de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de más de hora y media de protesta, los policías federales inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional dialogaron con el titular de la Unidad de Gobierno, Rogelio Zepeda.



Los oficiales insistieron en una audiencia con Sánchez Cordero, en tanto que Zepeda les dijo que la funcionaria no está en la dependencia, por lo que no es posible.



Zepeda además les expresó que no pueden ser atendidos por los subsecretarios Alejandro Encinas o Ricardo Peralta, porque están fuera de la ciudad.



Un primer acuerdo fue que los policías entregarán a Zepeda su pliego de demandas, a fin de que la Segob revise la posibilidad de abrir una mesa de diálogo.



Aunque Zepeda destacó que la Segob está abierta a atenderlos, hizo énfasis en que la exigencia de indemnización corresponde a la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana.