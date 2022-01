Recibe propuestas subidas de tono

Sugey Ábrego decidió generar ganancias a partir de su atractivo físico y abrió una página web donde comparte contenido erótico con sus suscriptores, aunque la famosa señaló que ha recibido propuestas indecorosas.

Aunque primero la actriz contó que este trabajo "ha sido un gran ejercicio en este confinamiento y como soltera de disfrutarme. Me ha ido muy bien, entonces decidimos hacerle caso a todos los suscriptores. Me querían ver con lencería de colegiala y como una dominatrix, entonces me fui por esa opción".

También reveló que tras esta iniciativa "por Instagram me llegan propuestas de 250 mil por irme a cenar con alguien o irme a un yate, y yo les digo que se tienen que suscribir a la página".

Afirmó que ese tipo de propuestas se le hace prostitución, "y una persona que está poniendo tantos ceros para compartir una noche conmigo, ¿qué estaría dispuesta a hacerme?", dijo.