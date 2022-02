Recibe Profeco sus primeras denuncias

Explicó que ella compró un colchón en la mueblería Foly de esta ciudad, al poco tiempo se hundió por completo, por lo que hice valida mi garantía, pero el subgerente solo me dijo que lo repararían de nuevo y se lo harían llegar, lo cual no acepte, porque un colchón no se puede reparar.

"No me han dado opción ni que me dieran otra mercancía u otro colchón nuevo, es por eso que ahora vengo a la Profeco a interponer mi queja para llegar a un acuerdo, en un colchón no se le puede solo arreglar y ya, cuando un colchón no sirve y ya, pero en la tienda no lo entiende así", dijo.

Comentó que es por eso que ahora con las nuevas oficinas de la Profeco esperemos que ya no haya más casos como el mío, tienen que hacerse responsables, además ya les pague lo que cuesta el artículo, por lo que tienen que ofrecerme el dinero para atrás o algún otro producto.

Mientras tanto el personal estuvieron atendiendo a cada una de las personas que llegaron en las primeras horas de operaciones, recibiendo las quejas mismas que serán canalizadas a la delegación de Reynosa, esto en lo que instalan el departamento jurídico en esta ciudad, lo cual vendrá agilizar los trámites en cuanto a la conciliación entre las partes involucradas.