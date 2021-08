Recibe primera dosis antiCovid

EVITA RIESGOS

"Había estado posponiendo lo de la vacuna por tonto, porque no hay absolutamente ninguna excusa; hay mucha información que nos hace ver que hay más riesgos de no ponersela que de ponersela; había estado posponiendo la decisión hasta que hoy algo en mi cambió. Lo que hizo que dejara de posponerla fue que le diera a Paty Navidad, no sé por qué", contó.

Becker reconoció que tras darse a conocer la noticia del contagio de la actriz, corrió a ponerse la vacuna, y mostró su brazo donde tiene un pequeño parche como muestra de que ya está inoculado.

"Cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije: si a Paty Navidad le dio, hoy me las pinche pongo, o sea ya, se acabó, nada de posponerla un día más", aseguró.

LE MANDA BUENOS DESEOS

Kuno le mandó deseos de recuperación a Navidad, quien al igual que varios integrantes del programa "MasterChef Celebrity", se contagió de Covid-19 durante las grabaciones, y actualmente se encuentra hospitalizada.

Esta situación ha generado diversas opiniones, pues Navidad ha negado la existencia del virus, reprobado el uso de la vacuna y del cubrebocas.

Sus cuentas en redes sociales han sido suspendidas en más de una ocasión por sus publicaciones o dichos polémicos al respecto.

La seguidora de Trump dijo durante la campaña por su reelección que todo lo del virus era una estrategia para derrotarlo, con frases como:

"Pronto veremos a Trump más fuerte que nunca, ¿Qué pasó? analicen, él tumbará mentiras sobre este pobre virus en esta falsa pandemia", escribió.

Poco antes de que su cuenta fuera cancelada escribió:

"De las mentiras más grandes y crueles de nuestra historia actual. (1) La llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969. (2) El atentado terrorista que tumbó las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. (3) La pandemia de coronavirus letal que mata a millones en el mundo", se lee a finales de octubre en su cuenta de Twitter.

Así como siempre consideró el virus un arma para dominar a la sociedad, desde el inicio de la pandemia tuvo opiniones muy similares sobre la vacuna.