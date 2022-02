Recibe México a Mägo de Oz al son de 'El Rey'

El gesto fue bien correspondido por los músicos, pues, pese a que tenían programada su gira de medios desde temprano para promover su nuevo show, se quedaron hasta altas horas de la madrugada compartiendo con sus fans fuera de su hotel, pues, aseguran que más que seguidores, se han convertido en su familia. "México es nuestro hogar.

Venir aquí ya no se siente como visita porque ya sentimos que es nuestra casa por todo el cariño con el que la gente nos trata desde hace más de 20 años que llevamos viniendo", destacó el violinista Carlos Prieto, "Mohamed". Próximos a cumplir 35 años de trayectoria, los rockeros madrileños saben que ya no son los mismos jovencitos irreverentes de 1988, por lo que ya no pueden darse el lujo de hacer piruetas por todo el escenario y explotar su sex appeal como antes, algo que, honestamente, los tiene sin cuidado. "Cuando alcanzas una edad, ya todo cambia.

Los genes eróticos de la pasión que utilizamos nosotros son friegas para los músculos y ya somos muy mayores. Hemos cambiado a la masajista tailandesa por un traumatólogo venezolano; ya no vamos a los table dances, ahora vamos a las clínicas y al urólogo. "Es más, a nuestra edad ya deberíamos empezar a hacer música como la de Luis Miguel, romántica y más relajada. Ya no tenemos edad para estar con estas explosiones y barcos de arriba abajo, entonces sí nos vamos a plantear hacer música así ahora", bromeó Txus, riéndose.