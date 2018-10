Rechazan propuesta de regularizar ´chuecos´. Por desconocimiento del problema

Si es un tema que tiene que ver con la inseguridad que vivimos, lamentablemente muchas veces no lo entienden . Nohemí Alemán Hernández, diputada federal por el PAN

La mayoría del Congreso de la Unión rechazó el punto de acuerdo para hacer un exhorto al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se determinara y se fijara un plan deo un padrón que permita tener control de los autos chocolates en la

Nohemí Alemán Hernández, diputada federal por el PAN, reconoció que desde hace años se tiene el problema de los autos americanos que circulan en la ciudad y que la ciudadanía no es que quiera tener un vehículo en esas condiciones, pero no alcanza para tener un auto de agencia, mientras que las importaciones son caras.

"Es un tema que nos afecta en Reynosa porque se cometen actos delictivos en estos autos porque no saben a quien pertenecen, lamentablemente no posó ese punto de acuerdo porque la mayoría del congreso así lo quiso, no lo aprobó, lamento mucho que no se haya ido ese exhorto para darle una solución a ese tema", dijo.

La legisladora dijo que era un punto de acuerdo de urgente resolución, para que se actuara en el tema, buscando los mecanismos para dar respuesta.

"Ellos comentaron que si estaban a favor del tema, pero que se tenía que analizar, no se turnó, esperemos que lo turnen más adelante, si es urgente que ya podamos llegar a un acuerdo porque es apoyar al bolsillo de los ciudadanos, no vamos a dejar de insistir", recalcó.

Alemán Hernández, reconoció que los legisladores de otras partes del país no entienden el problema fronterizo, pero se debe de analizar.

"Una diputada nos decía que no era conveniente por las armadoras y las agencias de autos, pero le dije es un tema que no viven como lo vivimos en la frontera, que si es un tema que tiene que ver con la inseguridad que vivimos, lamentablemente muchas veces no lo entienden, pero los que si somos de la zona fronteriza tenemos que estar trabajando en este tema", explicó.

Abundan ´Chocolates´

En un recorrido realizado por diferentes puntos de la ciudad se logró ubicar decenas de autos conocidos como ´chocolates´.



Estos son introducidos de manea ilegal al país, y circulan libremente sin ningún registro, padrón o documento que acredite su internación legal.

La mayoría de los autos chocolates son utilizados en actos y actividades delictivas.